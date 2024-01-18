Edirne'de 141 Asansör Mühürlenecek

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Edirne Şubesi tarafından kentte 141 adet asansörün mühürlenecek statüde olduğu açıklandı. Odanın asansör işlerinden sorumlu Makine Mühendisi Ramazan Korkmaz, "Edirne'de 3 bin 118 adet asansör var. Biz bunların 2023 yılında 2 bin 849 adet yıllık periyodik kontrolünü gerçekleştirdik. 165 adet de yeni binaya periyodik kontrol yaptık. Kalan asansörler ya kapalı ya arızalı, işletilmesi durdurulmuş, yetkili bir servis tarafından bakım hizmeti verilmeyen asansörler. 2023 yılı itibarıyla da 141 adet asansör mühürlenecek statüde" dedi.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Edirne Şubesi yönetimi bugün oda binasında basın toplantısı düzenledi. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özaydınlık, Türkiye genelinde Makine Mühendisleri Odası'nın kontrolu altında olan asansörlerde bugüne kadar ölümlü bir kaza yaşanmadığını söyledi. Odanın Başkan Vekili Prof. Dr. Yılmaz Çan da, bazı firmaların gelişigüzel asansör bakımı yaptığını açıkladı.

"TARİFE, ASANSÖRLERİN KAT DURAĞINA GÖRE BELİRLENİR"

Yılmaz Çan, şunları söyledi:

"Sanayi odalarının belirlediği bir fiyat tarifesi var. Asansör bakım firmalarıyla apartman yöneticileri anlaşır. Aylık periyodik bakımı mevzuat gereği yapılır. Bunun Makine Mühendisleri Odasıyla hiç alakası yok. Bu tarife asansörlerin kat durağına göre belirlenir. Bazı firmalar geliyor, iniyor çıkıyor, bir tane makbuz bırakıyor. Biraz da ekonomik sıkıntılardan dolayı 'biz genel bakalım, nasıl olsa bir yıl sonra Makine Mühendisleri Odası gelecek, detaylı bir eksikler listesi verecek o zaman biz bunları düzeltiriz' diyor. Bizim asansör bakım firmalarıyla hiçbir alakamız yok."

"BU BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞİN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR"

Özaydınlık, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde Makine Mühendisleri Odası'nın kontrolü altında olan asansörlerde bugüne dek ölümlü bir kaza yaşanmadı. Yaşanan ölümlü kazaların hiçbirinde Makine Mühendisleri Odası'nın kontrol hizmeti imzası yok. Bu bizim yaptığımız işin ciddiyetini gösteriyor. Bir arkadaş 100 tane asansörün kontrolünü yetkin bir mühendisle yapmadan bir asansörün kontrolüne gidemiyor."

"KIRMIZI ETİKETİN KUSURLARI ÇOK AĞIR"

Asansör işlerinde sorumlu Ramazan Korkmaz da, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı etiket Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğe göre kusurlu, çalıştırılmaması gereken asansör statüsünde kırmızı etiketin kusurları çok ağır, elzem giderilmesi gereken kusurlar olarak belirlenmiş ancak yıllık periyodik kontrollerde maalesef bir topraklama bağlantısının uygun şekilde bağlanmaması kırmızı etiket olabiliyor. Bu yüzden kırmızı etiket almış bir asansörün bina yöneticisi ivedilikle raporunu incelemesi, kusurlarını görmesi gerekiyor. Bazen kusurlar bir adette olsa önem derecesine göre kırmızı etiket olabiliyor. Bazen de asansörlerin çok fazla kusurları da oluyor.

"141 ADETİ KIRMIZI ETİKETLİ"

Edirne'de 3 bin 118 adet asansör var. Biz bunların 2023 yılında 2 bin 849 adet yıllık periyodik kontrolünü gerçekleştirdik. 165 adet de yeni binaya periyodik kontrol yaptık. Kalan asansörler ya kapalı ya arızalı, işletilmesi durdurulmuş. Yetkili bir servis tarafından bakım hizmeti verilmeyen asansörler. 2023 yılı itibariyle de 141 adet asansör mühürlenecek statüde. Kırmızı etiket almış asansörlerin yönetmelik gereği 60 gün içinde en fazla kusurlarının giderilmesi gerekiyor. Şu anki verilere göre 141 adeti kırmızı etiketli olup takip muayenesi yapıldığı halde iyileştirilmemiş, risk içeriyor."