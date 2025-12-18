Haberler

Kuşadası'nda eczacılık gündemi masaya yatırıldı

Güncelleme:
Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan, Kuşadası'nda mesleki konular hakkında eczacıları bilgilendirerek ziyaret gerçekleştirdi. Yeni başlayan eczacılara Atatürk Portresi hediye edildi ve mesleki sorunlar ele alındı.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan, bölge ziyaretleri kapsamında Kuşadası'nda eczacılarla bir araya gelerek mesleki gündeme ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan, bölge ziyaretleri kapsamında Kuşadası ilçesini ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde ilçede görev yapan eczacılar, eczanelerinde tek tek ziyaret edilerek mesleğe ilişkin önemli konu başlıklarını içeren bilgilendirme dosyaları teslim edildi. Son dönemde mesleğe başlayan eczacılara Atatürk Portresi hediye edilirken, ziyaretlerin ardından Kuşadası Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mesleki gelişmeler, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Sefa Karaaslan, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kuşadası'nda görev yapan meslektaşlarına teşekkür ederek, bölge ziyaretlerinin dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Başkan Karaaslan açıklamasında "Bölge ziyaretlerimize Kuşadası İlçemizle devam ettik. Meslektaşlarımızı eczanelerinde ziyaret ederek önemli konu başlıklarında bilgi notlarını içiren dosyalarımızı ilettik; son dönemde açılan meslektaşlarımıza Atatürk Portremizi hediye ettik. Devamında Bölge Toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli katılımları ve güzel misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
