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Ebubekir Elmalı, kas hastası Yunus Emre için yardım kampanyası başlattı

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Erzurumlu ünlü hukukçu ve siyasetçi Av. Ebubekir Elmalı, kas hastası olan Yunus Emre için yardım kampanyası başlattı. Elmalı, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak toplamda 160 bin TL topladı ve yüksek bağış yapan dört hayırsevere özel hediyeler verdi.

Erzurumlu ünlü hukukçu ve siyasetçi Av. Ebubekir Elmalı, Eymen bebekten sonra şimdide kas hastası olan Yunus Emre için harekete geçti.

Erzurum'da yaşayan Turan ailesinin yuvası, geçtiğimiz yıl Nisan ayında dünyaya gelen Yunus Emre bebekle şenlenmişti. 3 yaşında bir kızı bulunan baba Ekrem Turan, oğlu Yunus Emre'nin dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte sevinçten havalara uçtu. Minik yavruyu topuk kanı testi için hastaneye götüren ailenin dünyası, tahlil sonuçları açıklanınca adeta başlarına yıkıldı.

Minik bebeklerinin kas hastası olduğunu öğrenen aile, yavrularının tedavisi için harekete geçse de, bir sonuç alamadı. Çünkü Türkiye'de tedavisi bulunmayan ve sadece yurt dışında tedavi edilebilen hastalık için tam 55 milyon liraya ihtiyaçları var. Erzurum'da infaz koruma memuru olarak görev yapan baba Ekrem Turan, çaresizliğin adeta zirvesini yaşarken, yavrusu ise, gözlerinin önünde her geçen gün biraz daha eriyor.

Valilik onaylı yardım kampanyaları başlatan Turan ailesine bir destekte Erzurumlu ünlü hukukçu ve siyasetçi Av. Ebubekir Elmalı'dan geldi. Daha önce Eymen bebek için sosyal medyadan canlı yayın yaparak yardım toplayan Elmalı bu kez de Yunus Emre için harekete geçti. Dün akşam instagram adlı sosyal medya platformundaki sayfasından canlı yayın yapan Ebubekir Elmalı, destek kampanyasına katılanlara da sürpriz hediyeler verdi. Takipçilerinin yoğun ilgisi ile Yunus Emre'ye nefes olan Elmalı, toplamda 160 bin TL toplarken, yüksek bağış yapan dört hayırsevere Erzurumsporlu futbolcuların imzaladığı mavi beyazlı bir forma, yine Erzurumspor'un 100. yıl forması, Galatasaray'ın imzalı forma ve bir de Beşiktaş'ın imzalı formasını hediye etti.

Erzurumlu ünlü hukukçu ve siyasetçi Av. Ebubekir Elmalı'nın Eymen bebekten sonra kas hastası minik Yunus Emre içinde harekete geçmesi büyük beğeni topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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