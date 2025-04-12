Ebru Öztürk: Simit Ustalığıyla Kadınlara İlham Oluyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde simit ustalığı yapan Ebru Öztürk, yaptığı işle kadınlara ilham kaynağı oluyor. Mesleğini ağabeyinden öğrenen Öztürk, yıllardır çalıştığı fırında simitten ekmeğe her şeyi yapıyor.

2015 yılında babası, ağabeyi ve kardeşiyle birlikte işe başladığını belirten Öztürk, üç yıl sonra ağabeyinin vefatının ardından kardeşi ve iki çırakla birlikte işi devam ettirdiklerini söyledi. "Simit yapmayı, hamur yoğurmayı, tezgahtarlığı, her işi öğrendim. Yapmadığım bir iş yok ve işimi severek yapıyorum" diyen Öztürk, kadın müşterilerden yoğun ilgi gördüklerini vurguladı.

Ebru Öztürk, "Kadınlar buraya geldiklerinde kendilerini güvende hissediyor. Kadın elinin değdiği işleri daha sağlıklı buluyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İki çocuk annesiyim. İşin dışında evde de yoğun bir mesai içinde oluyorum. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Zamanımız okul, iş ve ev arasında geçiyor. Çok yoruluyoruz ama buna değiyor" dedi.

Sadece kendi emeğiyle sınırlı kalmayan Ebru Öztürk, öğrendiklerini çıraklarına da aktarıyor. Giresun simidi, macunlu pasta ve mısır ekmeği gibi yöresel ürünleri çıraklarına öğrettiğini belirten Öztürk, yetiştirdiği ustaların bazılarının şehir dışına ve yurtdışına çalışmaya gittiğini ifade etti. Öztürk "Burada işi öğrenip Romanya'ya giden, kendi dükkanını açan arkadaşlarımız var. Bu durum bizi gururlandırıyor" diye konuştu. - GİRESUN