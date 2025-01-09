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E-5'te Togg Sürücüsünün Makas Atma Kazası: 3 Yaralı

E-5'te Togg Sürücüsünün Makas Atma Kazası: 3 Yaralı
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İstanbul E-5 Karayolu'nda makas atmaya çalışan Togg sürücüsü, dikkatsizliği sonucu 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul E-5 Karayolunda makas atmaya çalışan Togg sürücüsü 3 araca çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, gece 02.00 sıralarında E-5 Avcılar Beylikdüzü istikametinde giden Togg sürücüsü makas atarak ilerlemeye başladı. Makas atarken seyir halindeki başka bir sürücüyle inatlaşmaya başladı. Aracı sollayamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kaza da yaralanan 2 kişiye müdahale etti. 3 otomobil ağır hasar alırken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan bir sürücü, "Bomboş yol 4,5 tane araç var. Arkadaş bir tane araçla inatlaştı yol almaya çalıştı. Sollamaya çalıştı beceremedi. Önce soldaki araca vurdu. Sonra kendi yolunda giden ortadaki araca vurdu. Sonra diğer aracın bariyerlere çarpmasından dolayı geldi bana çarptı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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