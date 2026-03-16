Düzceli sağlık çalışanlarına Bakandan teşekkür belgesi

DÜZCE(İHA) – İstanbul'da düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında Düzceli sağlık çalışanları ödüllendirildi.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen "Geçmişten Aldığımız Mirasla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" temalı tören ve iftar programı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Programa Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye'nin 81 ilinden sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık camiasını bir araya getiren programda, illerin sağlık müdürleri, hekimler ve sağlık çalışanları hazır bulundu. Düzce'yi temsilen programa İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Ebru Çakır ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Kenan Alemdar katılım sağladı. Program kapsamında sağlık alanındaki özverili ve başarılı çalışmaları dolayısıyla Geriatri Uzmanı Dr. Ebru Çakır, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Şoför Kenan Alemdar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Teşekkür belgeleri, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından takdim edilirken, sağlık çalışanlarının pandemi ve sonrasında gösterdikleri fedakar çalışmalar vurgulandı.

Tören, Türkiye genelinden sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DÜZCE

