Düzce Valisi Roman Temsilcilerini Kabul Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Romanlar Günü vesilesiyle Roman vatandaşlarının temsilcilerini kabul etti. Ziyarette geniş çaplı bir Hıdırellez kutlaması yapılması ile Edirne Kakava Şenliklerine katılım konusu kararlaştırıldı.

Valilik Makamında gerçekleştirilen ziyarete Düzce Roman Kültür Derneği Başkanı İhsan Gün, Çilimli Roman Kültür Derneği Başkanı Selim Kara, Düzce Roman Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Sultan Şen, Düzce Valiliği İl Roman Koordinatörü Sibel Gün Çabuk, Akpınar Mahalle Muhtarı Tuncay Er ve Çam Köy Mahalle Muhtarı İrfan Demirci katıldı.

Vali Selçuk Aslan, Roman topluluğumuzun, Düzce'deki yerleri ve önemlerini yad edip, temsilcilerin duyarlılıklarına teşekkür ederek; talepleri dinledi, ziyarette Mayıs ayı başında geniş çaplı bir Hıdırellez kutlaması yapılması ile Edirne Kakava Şenliklerine katılım konusu kararlaştırıldı. - DÜZCE