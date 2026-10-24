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Düzce Valisi Makas, tamamlanma aşamasındaki iki okul inşaatını inceledi

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Düzce Valisi Makas, tamamlanma aşamasındaki iki okul inşaatını inceledi
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Ağa Mahallesi'ndeki Rıza Malatyalı İlkokulu ile Uzunmustafa İlkokulu ek hizmet binasında inceleme yaptı. Makas, inşaatların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, yatırımların kısa sürede öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını söyledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Ağa Mahallesi'ndeki Rıza Malatyalı İlkokulu ile Uzunmustafa Mahallesi'ndeki Uzunmustafa İlkokulu ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarında sona gelinen eğitim yatırımlarının kısa sürede hizmete alınması amaçlanıyor.

Düzce'de eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ederken, Vali Mehmet Makas yapımı tamamlanma aşamasına gelen okul binalarını gezdi. Bu kapsamda Ağa Mahallesi'nde inşası devam eden Rıza Malatyalı İlkokulu ile Uzunmustafa Mahallesi'ndeki Uzunmustafa İlkokulu ek hizmet binasını inceleyen Vali Makas, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. İncelemeleri sırasında yüklenici firma temsilcileri ve ilgili yetkililerden inşaatların son durumu hakkında bilgi alan Vali Makas, eğitim yatırımlarının en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Düzce'de eğitim imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni okul binalarının hizmete girmesiyle birlikte kentteki eğitim altyapısının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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