Şef Murat Aslan mesleğin şifrelerini paylaştı

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Şef mi Olacaksın Sen?" başlıklı konferans öğrencilerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda ki konferansa Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; BigChefs Yönetim Kurulu Danışmanı Şef Murat Aslan ve Asistan Şef Gülce Sayar konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, şeflik mesleğinin günümüzde büyük bir ilgi odağı haline geldiğini belirterek, bu tür buluşmaların öğrencilerin kariyer yolculuklarındaki stratejik önemine değindi.

Konuşmasına bakış açınızı değiştirin çağrısıyla başlayan Şef Murat Aslan, mesleki başarının sadece yemek yapmaktan değil, ürünü ve kültürü her yönüyle tanımaktan geçtiğini vurguladı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Şef Aslan, mutfaktaki basit bir ürün dahil her türlü ürünün, yağ oranından yöresine, fiyatından özelliğine kadar çok fazla farklı bilgi barındırdığını ve gerçek bir şefin bu detaylara hakim olması gerektiğini anlattı. Kendi kariyer yolculuğundan örnekler veren Aslan, pilotluk hayalinden Mengen'deki zorlu eğitim yıllarına, mutfak hiyerarşisindeki saygı kültüründen profesyonel mutfak disiplinine kadar geniş bir perspektif sundu.

Eğitim sürecinde gereksiz görülen gıda teknolojisi, beslenme ve diyetetik gibi teorik derslerin aslında profesyonel hayatta şefin en büyük kurtarıcısı olduğunu bizzat yaşadıklarıyla örneklendiren Aslan, "Okulda dinlemediğimiz o dersler, yarın bir müşteri laktoz alerjisiyle veya özel bir diyetle karşınıza geldiğinde sizin en büyük sınavınız olacak." ifadelerinde bulundu. Kendi şeflik yıllarında yaşadığı çarpıcı hatırlarını paylaşarak mutfaktaki operasyonel ritmin, zaman yönetiminin ve ekip disiplininin ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Aslan, yapay zekanın tariflere erişimi kolaylaştırdığı bu dönemde fark oluşturacak olanın "insan tecrübesi ve doğru bakış açısı" olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlik, teşekkür belgesi takdimi hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı