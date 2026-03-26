Haberler

Şef Murat Aslan mesleğin şifrelerini paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Mezun İzleme Merkezi'nin düzenlediği 'Şef mi Olacaksın Sen?' konferansı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Şef Murat Aslan, mesleki deneyimlerini paylaşarak kariyer yolculuğu için önemli bilgiler sundu.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Şef mi Olacaksın Sen?" başlıklı konferans öğrencilerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda ki konferansa Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; BigChefs Yönetim Kurulu Danışmanı Şef Murat Aslan ve Asistan Şef Gülce Sayar konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, şeflik mesleğinin günümüzde büyük bir ilgi odağı haline geldiğini belirterek, bu tür buluşmaların öğrencilerin kariyer yolculuklarındaki stratejik önemine değindi.

Konuşmasına bakış açınızı değiştirin çağrısıyla başlayan Şef Murat Aslan, mesleki başarının sadece yemek yapmaktan değil, ürünü ve kültürü her yönüyle tanımaktan geçtiğini vurguladı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Şef Aslan, mutfaktaki basit bir ürün dahil her türlü ürünün, yağ oranından yöresine, fiyatından özelliğine kadar çok fazla farklı bilgi barındırdığını ve gerçek bir şefin bu detaylara hakim olması gerektiğini anlattı. Kendi kariyer yolculuğundan örnekler veren Aslan, pilotluk hayalinden Mengen'deki zorlu eğitim yıllarına, mutfak hiyerarşisindeki saygı kültüründen profesyonel mutfak disiplinine kadar geniş bir perspektif sundu.

Eğitim sürecinde gereksiz görülen gıda teknolojisi, beslenme ve diyetetik gibi teorik derslerin aslında profesyonel hayatta şefin en büyük kurtarıcısı olduğunu bizzat yaşadıklarıyla örneklendiren Aslan, "Okulda dinlemediğimiz o dersler, yarın bir müşteri laktoz alerjisiyle veya özel bir diyetle karşınıza geldiğinde sizin en büyük sınavınız olacak." ifadelerinde bulundu. Kendi şeflik yıllarında yaşadığı çarpıcı hatırlarını paylaşarak mutfaktaki operasyonel ritmin, zaman yönetiminin ve ekip disiplininin ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Aslan, yapay zekanın tariflere erişimi kolaylaştırdığı bu dönemde fark oluşturacak olanın "insan tecrübesi ve doğru bakış açısı" olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlik, teşekkür belgesi takdimi hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

Yüzde 50 şartı aranacak mı? İşte merakla beklenen affın detayları
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay yanıt

Arda Güler sorusuna verdiği yanıta bakın

Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay yanıt

Arda Güler sorusuna verdiği yanıta bakın

Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı