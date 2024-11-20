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Düzce Üniversitesi Yeni Kütüphanesi İçin İnşaat Çalışmaları Başladı

Düzce Üniversitesi Yeni Kütüphanesi İçin İnşaat Çalışmaları Başladı
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Düzce Üniversitesi, güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini üretecek yeni kütüphane binasının inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Rektör Sözbir, kütüphanenin gelecek eğitim döneminin başında hizmete açılacağını açıkladı.

Düzce Üniversitesi, fiziksel ve altyapı yatırımlarına devam ederken yeni kütüphane binasının öğrencilerine en kısa sürede hizmet vermesi için inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kütüphane binası güneş enerjisi panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi üretecek.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yeni kütüphane binasında inşaat çalışmalarının yeniden başladığını belirterek gelecek eğitim-öğretim döneminin başında kütüphane binasının hizmete açılmasının planlandığını sözlerine ekledi. Kütüphane binası inşaatının projesinden bugün gelinen noktaya kadar emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Sözbir, yeni kütüphanenin hayırlı olmasını temenni etti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz'ün yaptığı dua sonrasında Rektör Sözbir ve Düzce Üniversitesi mensupları bina inşaatını yeniden başlatan butonlara basarak çalışmaları başlattı.

13 bin 500 metrekarelik yeni kütüphane binası, modern görünümü, teknolojik imkanlara sahip altyapısı ve oldukça konforlu alanlarıyla Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediliyor.

Basılı yayınlar salonu, genel okuma salonu, toplantı salonu, grup çalışma odası, bilgisayar salonu, etüt salonu gibi hizmet alanlarının yanı sıra dijitalleştirme, baskı merkezi, ciltleme, kataloglama, süreli yayın deposu, basılı yayın deposu ve idari ofisler gibi daha birçok kullanım alanı bulunacak yeni kütüphane binası, çocukları da unutmayarak özel çocuk kütüphanesini de hizmete sunacak.

Binada yer alması planlanan güneş enerjisi panelleri sayesinde büyük oranda kendi elektriğini üretecek olan Düzce Üniversitesi'nin yeni kütüphanesi, teknolojik altyapısıyla bilgiyi öğrencilerle buluşturacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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