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Kalite yönetim sistemi belgesini yeniden almaya hak kazandı

Kalite yönetim sistemi belgesini yeniden almaya hak kazandı
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Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Üretim Merkezi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni başarıyla yenileyerek uluslararası standartlara uygun üretim süreçlerini bir kez daha tescilledi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Üretim Merkezi, gerçekleştirilen belge yenileme denetimini başarıyla tamamlayarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniden aldı.

Denetim kapsamında Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'nin kalite yönetim sistemi, yürütülen faaliyetleri ve süreçleri ilgili standart doğrultusunda değerlendirildi. "Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Üretimi" kapsamındaki çalışmaların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerini karşıladığı tescillendi.

Belgenin yenilenmesiyle, Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'nin kalite odaklı hizmet anlayışı, sürekli iyileştirme yaklaşımı ve uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri bir kez daha belgelendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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