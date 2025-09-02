Düzce Üniversitesi'nden Eğitimde Dönüşüm Projesi: Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri tarafından geliştirilen, TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen, "Eğitimde Dönüşüm: Öğretmenler İçin Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Teknolojisi" isimli projenin açılışı, Mühendislik Fakültesi Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.

Açılışa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Genç, proje eğitmenleri ve araştırmacıları ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 fen bilimleri öğretmeni katıldı.

Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 fen bilimleri öğretmeni, teorik ve uygulamalı eğitimler alacak. Eğitimler sayesinde öğretmenler, Genişletilmiş Gerçeklik (XR) teknolojilerini tanıyarak, bu teknolojinin derslerde nasıl kullanılabileceğini öğrenerek sınıf içi uygulamalara aktarabilecekler.

XR Laboratuvarı ile Eğitimde Yeni Bir Dönem

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Genç, açılış konuşmasında projenin kapsamı, süreci ve hedefleri hakkında bilgi vererek, Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye'deki eğitim fakülteleri arasında XR teknolojisi altyapısına sahip ilk ve tek laboratuvar olma özelliğini taşıyan XR Laboratuvarının kurulmasında sağladığı desteklerden dolayı Rektör Sözbir'e teşekkürlerini sundu.

Rektör, Yenilikçi Eğitime Vurgu

Programın açılışında konuşan Rektör Nedim Sözbir, eğitimin artık klasik anlatım yöntemlerinin ötesine geçtiğine dikkat çekerek, XR teknolojilerinin hem öğretmenler hem de öğrenciler için önemli bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Eğitimde deneyimsel öğrenmenin önemine ışık tutarak projenin önemini vurgulayan Sözbir, projenin gerçekleşmesine katkı sunan tüm akademisyenleri tebrik etti.

Eğitimde Öncü Rol

XR teknolojisinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda Türkiye'de öncü bir rol üstlenerek, öğretmen eğitimi alanında önemli bir dönüşüm başlatan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu proje ile, öğretmenlerin çağın dijital ihtiyaçlarına uygun olarak donatılması, eğitim sistemimizin dijitalleşmesine katkı sunacak önemli bir adım attı. - DÜZCE