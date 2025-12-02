Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Şehir Planlaması Üzerine Konferans

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen 15. Bağ Bahçe, Çiçek Konferansı'nda Yüksek Şehir Plancısı Serkan Yılmaz, doğal kaynaklara erişimin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir şehir planlamasının gerekliliğini vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi 15. Bağ Bahçe, Çiçek Konferansında konuşan Yüksek Şehir Plancısı Serkan Yılmaz, doğal kaynaklara erişimi olmayan şehirlerin gelecekte; su, gıda ve enerji bakımından kırılgan bir yapıya bürüneceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Bağ, Bahçe, Çiçek Konferanslarının 15.si DÜSTİBAM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; Yüksek Şehir Plancısı Serkan Yılmaz, konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Aksoy, kent parklarının ve planlı yeşil alanların önemine vurgu yaparak, "Düzce'nin şehir planlamasında görev alan bir uzmanı dinlemek bizler için önemli bir fırsat olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı İlhan Genç programda yaptığı konuşmada, "Düzce'nin kadim bir şehir olup olmadığı ya da gelecekte kadim şehirler arasında yer alıp alamayacağına dair önemli bilgiler edineceğiz" dedi.

Konferansın konuşmacısı Yüksek Şehir Plancısı Serkan Yılmaz, "İnsan ve Sürdürülebilirlik: Şehirlerde Sonlu Hayatlar Üzerine" başlıklı sunumunda; dünya nüfusundaki değişimler, salgınlar ve savaşların etkileri, Türkiye'de kentsel ve kırsal nüfus hareketleri, modern şehircilik yaklaşımları, akıllı şehir ve yeşil şehir modelleri gibi konuları ele aldı.

Doğal kaynaklara erişimi olmayan şehirlerin gelecekte; su, gıda ve enerji bakımından kırılgan bir yapıya bürüneceğini, artan nüfus yoğunluğunun salgın hastalıklara zemin hazırlayacağını belirten Serkan Yılmaz, sürdürülebilir şehir planlamasının önemini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
