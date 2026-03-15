SOSYALFEST 2026 proje fikri yazma eğitimi başarıyla gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "SOSYALFEST 2026 Proje Fikri Yazma Eğitimi", öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Katılım belgeli olarak gerçekleştirilen etkinlikte, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretecek proje fikirlerinin geliştirilmesi süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

"Proje yazma becerisini öne çıkarıyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, proje yazma becerisinin öğrencilerin eleştirel düşünme yetkinliklerini geliştirmedeki önemine dikkat çekti. Yazıcı, SOSYALFEST'in gençleri profesyonel dünyaya hazırlayan bir platform olduğunu vurgulayarak, etkinliğe katılan tüm öğrencileri projelerini özgün şekilde geliştirmeye teşvik etti.

"SOSYALFEST, Sosyal Alandaki TEKNOFEST"

Açılışın ardından kürsüye çıkan Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve SOSYALFEST Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Vargün, festivalin kapsamı hakkında bilgi verdi. Vargün, SOSYALFEST'in teknoloji odaklı TEKNOFEST'in sosyal alanlardaki muadili olduğunu belirterek, toplumsal problemlere çözüm üreten proje fikirlerine odaklandığını ifade etti. İlki 2024 yılında düzenlenen festivalin 2025 yılında orman yangınları nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Vargün, 2026 festivalinin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Projeler, farklı temalarda değerlendirilecek ve ödüllendirilecek"

Festivalde dereceye giren projelerin toplam 6 milyon TL para ödülü ile destekleneceği bildirildi. Organizasyonun Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, İlahiyat ve Sağlık olmak üzere dört ana tema ve toplam 30 alt kategoriden oluştuğunu belirten Vargün, katılımcıların birden fazla projeyle başvuru yapabileceğini, ekiplerin en fazla 10 kişiden oluşabileceğini ve lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenciler ile farklı profillerden serbest katılımcıların uygun kategoriler üzerinden yarışmaya katılabileceğini ifade etti.

Başvuru kriterleri kapsamında, daha önce ödül almış projeler veya halihazırda işleyen sistemlerin kabul edilmediği, mevcut sistemlerin sorunlarına yönelik yenilikçi çözüm fikirlerinin desteklendiği vurgulandı. Değerlendirme süreci, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve kamu kuruluşlarından toplam 90 kişilik jüri heyeti tarafından, başvuru sahibinin ismi ve üniversitesi gizlenerek "kör hakemlik" yöntemiyle yürütülecek.

Uygulamalı Sunumla Etkinlik Tamamlandı

Eğitimin son bölümünde Doç. Dr. Hakan Vargün, kendi geliştirdiği bir proje üzerinden katılımcılara örnek bir sosyal model sunarak SOSYALFEST sistemine kayıt süreçlerini, başvuru platformunun kullanımını ve dikkat edilmesi gereken etik kuralları uygulamalı olarak gösterdi.

Program, davetli konuşmacıya teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı