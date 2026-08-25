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Düzce Üniversitesi Rektörü, Milletvekili ve İl Başkanı ile Bir Araya Geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü, Milletvekili ve İl Başkanı ile Bir Araya Geldi
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile görüştü. Toplantıda üniversite hastanesinin sağlık hizmetleri, öğrencilerin ihtiyaçları, üniversite-şehir bütünleşmesi ve kente katkı sağlayacak projeler ele alındı. Rektör Sözbir, ziyaret için teşekkür ederken, görüşmenin iş birliğini güçlendirmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Düzce Üniversitesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi, öğrencilerin ihtiyaçları ve üniversite-şehir ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Düzce'nin eğitim, sağlık ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sunan üniversitenin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, özellikle Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin kent halkına sunduğu sağlık hizmetleri ele alındı. Üniversitenin öğrencileriyle birlikte şehirle bütünleşmesi, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra sosyal yaşamlarına yönelik çalışmalar ve Düzce'nin gelişimine katkı sağlayacak projeler konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

Rektör Sözbir: "Değerli paylaşımları için teşekkür ediyorum"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'na teşekkür etti. Sözbir, "Nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımları için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen görüşmenin, Düzce Üniversitesi ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve üniversitenin kente yönelik katkılarının artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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