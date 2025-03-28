Düzce Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla organize edilen bayramlaşma töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Dekanlar, akademik ve idari personel katılım sağladı. Rektör Nedim Sözbir, tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşarak, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diledi. Bayramların, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Rektör, Düzce Üniversitesi camiası için hayırlı günler temennisinde bulundu.

Personelin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine vesile olan program, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe'nin yaptığı dua ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE