Düzce Üniversitesi'nde Orman Mühendisleri Öğrencilerle Buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından, öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Orman Mühendisleri Odası Öğrencilerle Buluşuyor" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda etkinliğe; Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; Orman Mühendisleri Odası (OMO) Sakarya Şube Başkanı Vedat Dilaver konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı. Dilaver, odanın 1954 yılında Ankara'da kurulduğunu, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarını temsil ettiğini ifade etti. Vedat Dilaver, öğrencilerin meslekle erken bağ kurmalarının önemine vurgu yaparak odaya üye olmalarını tavsiye etti.

Sakarya Şube Başkanı Dilaver, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda, meslek mensuplarının ulusal ve uluslararası ormancılık faaliyetlerinde etkin roller üstlenmeleri amacıyla kurulan OMO Akademinin, üyelerin teknik, idari ve akademik olarak gelişimlerine katkı sağladığını anlattı. OMO'nın Türkiye'de mevzuatla tanımlanmış sayılı meslek örgütlerinden biri olduğunu ve bu sayede meslek mensuplarına çeşitli kazanımlar sağlandığını anlatan Şube Başkanı Vedat Dilaver, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE