Düzce Üniversitesi Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu tarafından düzenlenen "Gazze Üzerine Düşünceler" başlıklı konferans, İstiklal Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sultan Hanımlar Derneği'nin katkıları, Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu iş birliğiyle hazırlanan etkinlikte, Filistin'de yaşanan insani dram ve küresel tepkisizlik ele alındı.

Programa, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, davetli konuşmacı Prof. Dr. Yasin Pişgin ile öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Müezzini Ahmet Cihan Yaman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Düzce Üniversitesi Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Bilal Abır, topluluğun fıkıh, siyer ve dini sohbetler gibi güzel faaliyetler yaptığını ve insana yatırım yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Rahmetin tecelli etmesi için müminler arasındaki birliğin ve aranın düzeltilmesinin şart olduğunu dile getiren Abır, "Müminler ancak birbirlerinin kardeşidirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin." ayetine dikkat çekerek bu konudaki hassasiyeti vurguladı.

Sultan Hanımlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özgür, Server Yaşam Vakfı ile yürüttükleri projeleri anlattı. Bu projeler arasında Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ile özellikle deprem bölgelerinde kullanılan, katkı maddesiz hazırlanan Henyer hazır yemek projesi gibi çalışmalar öne çıktı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü kınadıklarını güçlü bir şekilde ifade etti. Türkiye'nin Ortadoğu'da kilit bir bölgesel güç olduğu ve Türkiye karar vermeden bölgede önemli bir gelişmenin olamayacağı değerlendirmesinde bulunan Rektör Sözbir; öğrencilere iyi bir meslek sahibi olmanın yanında, iyi bir insan olmanın da önemini hatırlatarak konuşmasını noktaladı.

Konferansın davetli konuşmacısı Prof. Dr. Yasin Pişgin, Gazze'de yaşanan katliamın insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet olduğunu ve "savaş suçu" kavramının üzerinde bir olgu ürettiğini dile getirdi. Pişgin, yaşanan drama karşı Batı medeniyetinin ve maalesef Müslümanların tepkisiz kalmasının altında yatan nedenlere odaklanarak, Gazze'nin "bir mihenk taşı" olduğunu ifade etti. Ümmetin bu durumdan kurtulması için çözüm yolunun, "Peygamber Efendimiz'in derdiyle ve değerleriyle olaylara, sorunlara ve çözümlere bakma" melekesini geliştirmek olduğunu vurguladı. Her Müslüman'ın, Gazze'deki acı karşısındaki aksiyonunu, Hz. Peygamber'in bir çocuğun ağlaması sebebiyle namazını kısa kesmesi örneğinden yola çıkarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Program, konuşmacılara hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE