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Düzce Üniversitesi'nde Gastronomi Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Düzce Üniversitesi'nde Gastronomi Sergisi Yoğun İlgi Gördü
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Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, unlu mamuller ve tatlılar alanındaki yeteneklerini sergiledi. Glutensiz ürünler ve ekşi mayalı ekmeklerin de yer aldığı etkinlikte, misafir akademisyenler katılım gösterdi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, unlu mamuller ve tatlılar ile pasta yapım teknikleri derslerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları sergilediler.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Gör. Atıf Akkil'in öncülüğünde yapılan etkinlikte, öğrenciler glutensiz ürünler ve ekşi mayalı ekmekleri, pasta ve şeker hamuru modelleme becerilerini sergileyerek hazırladıkları ürünleri ziyaretçilere sundu.

Öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ürünlerin gözler önüne serdiği sergiye, Bükreş Tarım Bilimleri ve Veterinerlik Üniversitesi Yönetim ve Kırsal Kalkınma Fakültesi akademisyenleri Victor Tita, Irina Chiurciu, Cristiana Silvia ve Denisa Fulgeanu ziyaretçi olarak katılım sağladı. Misafir akademisyenlere öğrencilerin sergisi hakkında bilgi veren Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, sağlık ve sanat yönünden önemli olan bu özel ürünlerin üretiminde emeği geçen öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nün sağlıklı beslenme ve sanatsal gastronomi alanındaki katkıları hakkında ziyaretçilere detaylı bilgiler sunarken sergiyi büyük bir ilgiyle inceleyen ziyaretçiler, öğrencilerin ürettikleri ürünler hakkında olumlu görüşlerini ve memnuniyetlerini dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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