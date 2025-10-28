Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Bahçe Tasarımı Konferansı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları' serisinin 13.sü, bahçe tasarımında metal malzemelerin kullanımını ele alan Prof. Dr. Oktay Elkoca'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları" serisinin 13.sü, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa; DÜSTİBAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Elkoca, "Bahçe Uygulamalarında Metalik Malzemelerin Kullanımı" başlıklı konuşmasıyla etkinlikte yer aldı. Bahçe tasarımında malzeme seçiminin bir mekanın karakterini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Oktay Elkoca; bitkilerin doğallığı, yumuşaklığı ve değişkenliğine karşılık metal, taş ve ahşap gibi yapısal malzemelerin bu doğallığa denge, düzen ve kalıcılık kattığını ifade etti. Metalin estetik ve işlevsel açıdan bahçelerde üstlendiği güçlü rolü örneklerle ele alan Elkoca, paslanmaz çeliğin parlak yüzeyiyle modern bir kontrast oluşturduğunu, corten çeliğin sıcak pas tonlarının mekana derinlik kattığını, alüminyumun ise hafifliğiyle zarif bir görünüm sağladığını dile getirdi.

Metallerin yalnızca yapısal değil, aynı zamanda bahçenin ruhuna katkı sağlayan bir tasarım unsuru olduğunu vurgulayan Elkoca, corten çelikten yapılmış bir duvarın hem sınır öğesi hem de bir sanat eseri olabileceğini, ince metal profillerle oluşturulan pergolaların ise hem gölge hem de zarif bir hacim kazandırdığını söyleyerek sunumunu sonlandırdı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Oktay Elkoca, doğa ve mühendisliğin bir araya geldiği bu tür çalışmaların, çevre bilincinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
