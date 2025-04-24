Düzce Üniversitesi'nde 23 Nisan Coşkusu

Düzce Üniversitesi Türkçe Fikirler Öğrenci Topluluğu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "23 Nisan'da Üniversitedeyim" başlıklı etkinlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, akademisyenler, öğrenciler ve minik misafirlerin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözleriyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Etkinliğin açılışında katılımcılarla, topluluğun kuruluş amacı ve Türkçemizin zenginliğine dair açıklamalarda bulunuldu. 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yapılarak, çocukların geleceğin teminatı olduğu mesajı verildi. Rektör Yardımcısı İlhan Genç, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu özel günün önemine dikkat çekerek, torunu Lale'nin 23 Nisan için yazdığı şiiri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik kapsamında Bilgi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi büyük beğeni toplarken, 5-F sınıfı öğrencisi Öykü Topal "Bu Bayram" adlı şiiriyle izleyicileri duygulandırdı. Gösterilerin ardından sahne alan halk oyunları ekibi ise katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, minik misafirler ile çeşitli oyunlar oynayarak renk kattığı etkinlik, katılımcılara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de Cumhuriyetin ve çocukların önemini bir kez daha hatırlattı. - DÜZCE