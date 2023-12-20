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Düzce Üniversitesi Filistin'e Destek Etkinliği Düzenledi

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Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, Filistin'e Destek etkinliği düzenlendi. Etkinlikten elde edilen gelir savaştan etkilenenler için kullanılacak.

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e Destek etkinliği düzenlendi. Etkinlikten elde edilen gelir savaştan etkilenenler için kullanılacak.

Etkinlik alanını ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını ifade ederek, yaşanan şiddetin bir an önce sona ermesini temenni etti. Bu anlamlı iş birliği için Düzce Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür eden Rektör Sözbir, etkinliğe destek olan ve emek veren herkesi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

20-21 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen Filistin'e Destek etkinliğinden elde edilecek gelir, Filistin ve özellikle de Gazze'de savaştan etkilenenler için kullanılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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