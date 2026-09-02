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DTSO'dan Jandarma Komutanı Kılınç'a Ziyaret

DTSO'dan Jandarma Komutanı Kılınç'a Ziyaret
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ile bir araya gelerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ile bir araya gelerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve beraberindeki heyet, Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, Mustafa Kılınç'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. DTSO heyeti, Kılınç'a görev süresi boyunca yürüteceği çalışmalarda başarı dileklerini iletti.

Görüşmede DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Yıldız ve Ahmet Emin Şen de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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