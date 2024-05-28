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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü, Ziraat Fakültesi öğrencileriyle buluştu

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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi'nden bu yıl mezun olacak Ziraat fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini aktardı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi'nden bu yıl mezun olacak Ziraat fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini aktardı.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden bu yıl mezun olarak hayata adım atacak öğrenciler kariyer buluşmasında Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile buluştu. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Öğretim üyeleri ve öğrencileri ile 2024 yılı mezunları için düzenlenen programda öğrencilere bilgilerini aktaran Uzun, yeni hayatlarında mezun öğrencilere kolaylıklar dileyerek tarım ve orman çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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