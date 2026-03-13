Gençler Fetih Camiini baştan aşağı temizledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Hafız Hasan Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Fetih Camii'nde gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğiyle hem ibadethaneye katkı sağladı hem de toplumsal sorumluluğa örnek oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hafız Hasan Yurt Müdürlüğü öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Düzce'de bulunan Fetih Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirerek caminin bakımına katkı sağladı. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, caminin iç ve dış alanlarında temizlik çalışmaları yaparak ibadethanenin daha temiz ve düzenli bir ortamda hizmet vermesine destek oldu. Etkinlik boyunca öğrenciler hem dayanışma hem de sorumluluk bilincini pekiştirme fırsatı buldu.

Hafız Hasan Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, gençlerin manevi değerlere sahip çıkması ve topluma fayda sağlayan faaliyetlerde aktif rol alması açısından büyük takdir topladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı