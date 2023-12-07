Düzce, İzmir Turizm Fuarında Tanıtıldı

İzmir'de düzenlenen 17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde Düzce'nin tanıtımı yapıldı. Konuralp pilavının tadına bakan ziyaretçiler, Düzce'nin kültür ve turizm destinasyonları da öğrenme fırsatı buldu.

Düzce Belediyesi BELTUR, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) çatısı altındaki fuara katıldı. Fuar, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirdi.

Fuarın ilk gününde Düzce standını Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da yalnız bırakmadı. 7-9 Aralık tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın ilk gününde Düzce Belediyesinin stantları, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Pilav dağıtımı gerçekleştirildi

Faruk Özlü ve Erdoğan Bıyık, fuar alanındaki Düzce standında ziyaretçiler için hazırlanan Konuralp pilavını misafirlere ikram etti. Konuralp pilavına hayran kalan birçok misafir Düzce'ye gelip hem turizm alanlarını ziyaret etmek hem de yemeklerini tatmak istediklerini söyledi.

"Şehrimizi ve bölgemizi Türkiye ölçeğinde tanıtmak istiyoruz"

Düzce'ye özgü yöresel ürünlerin yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik alanlarının da tanıtımının yapıldığı stantlara olan ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Faruk Özlü, "Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi Türkiye'nin önde gelen turizm fuarlarından birisidir. Geçtiğimiz yıllarda da bu fuarlara katılmıştık. Şehrimizi ve bölgemizi Türkiye ölçeğinde tanıtmak istiyoruz. Bunun gibi büyük ölçekli katıldığımız fuarlarda çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu fuarda da şehrimizi ve Düzce'mizi tanıtacağız. Bölgemizin turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız bir fuar oluyor. Bu fuarda sadece biz değil, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'ne bağlı diğer şehirler de yer alıyor. Aynı zamanda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası da var. Bugün ilk günü ve fuar oldukça verimli geçiyor. Hedefimiz Düzce'mize daha fazla yerli ve yabancı turist gelmesini sağlamak aynı zamanda Düzce'mizin zenginliklerini tanıtmak. Büyük ölçekli fuarların kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Düzce'mizin cazibe merkezi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE