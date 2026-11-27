DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) ekipleri tarafından Kaynaşlı ilçesindeki Abdussamed Dik Anaokulu'nda kazan dairesi, yangın sistemleri ve tesisat ekipmanlarının periyodik kontrolleri gerçekleştirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumlarında güvenli ortamların oluşturulması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdussamed Dik Anaokulu'nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi uzmanları tarafından teknik inceleme ve periyodik kontrol çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde okulun kazan dairesi, yangın güvenlik sistemleri, akışkan tesisatı ve makine alanındaki diğer ekipmanlar uzman personel tarafından incelendi. Yapılan çalışmalarla okulun teknik altyapısının güvenliğinin değerlendirilmesi, yaşanabilecek risklerin önceden tespit edilmesi ve eğitim ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği standartlarının korunması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı