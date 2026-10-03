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Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, doğal mantar yerine bandrollü kültür mantarını önerdi

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Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, doğal mantar yerine bandrollü kültür mantarını önerdi
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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğal mantarlar yerine bandrollü kültür mantarı tercih edilmesi uyarısında bulundu. Yılmaz, zehrin 2-6 saatte belirti verebildiğini, ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeler görülebildiğini ve 114'ten bilgi alınabileceğini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mantar zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirdi. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini işaret eden Dr. Yılmaz, "Doğal ortamlarda yetişen mantarlar vatandaşlar tarafından çokça rağbet görüyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalı" ifadelerinde bulundu.

Yılmaz, mantarda bulunan zehrin 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığını bildirerek "Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" ifadelerinde bulundu.

Yılmaz son olarak ise; Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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