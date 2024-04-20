Düzce İl Müftülüğü'nden Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerine Bilgilendirme

hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran kursu öğreticilerine Diyanet işleri başkanlığından gelen son bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce İl Müftülüğü 2024 yılı Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantılarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması gereken konular ve Düzce'deki din hizmetinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili görüşler ele alındı.

Toplantı Müftü Osman Aydın'ın genel bir değerlendirme konuşması, personelin görüş ve önerilerini de dinlemesi ile sone erdi. - DÜZCE