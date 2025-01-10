Düzce İl Genel Meclisi'nden SYDV Mütevelli Heyeti Atamaları

Düzce İl Genel Meclisi, 2025 yılı Ocak ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak isimleri belirledi.

Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, açılış ve yoklama ile başladı. Toplantının ardından bir önceki karar özetlerini içeren tutanak okundu ve ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşüldü. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu, Komisyon Başkanı Asım Keleş tarafından okundu. Raporda, 2025 yılında SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak isimler araştırılarak belirlenmiş ve meclis üyelerinin onayına sunulmuştu. Komisyon tarafından uygun görülen isimler şöyle sıralandı: Merkez; Rasim Uçar, Ali Kasım. Akçakoca; Alaattin Küçük, Nuri Aşık. Cumayeri; Hamza Özcan, Mustafa Cebeci, Mehmet Sezgin. Çilimli; Hakkı Kazancıoğlu, Ali Cebeci. Gölyaka; Bayram Bülbül, Muzaffer Atabaş, Faruk İnce. Gümüşova; Tuncay Çalış, İbrahim Özbek, Fatih Yüksel. Kaynaşlı; Cavit Çiçek, Erol Karagüllü ve Yığılca; Mehmet Mandıralı, Ali Rıza Tünel.

Söz konusu isimlerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilmesi, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantının diğer gündem maddelerinde ise, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu ve Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu raporları görüşülüp oy birliği ile kabul edildi. - DÜZCE