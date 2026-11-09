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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı

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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde kent genelindeki asayiş hizmetleri için genel değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığındaki toplantıya müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı, planlanan faaliyetler ele alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki asayiş çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde, kent genelinde yürütülen asayiş hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde sürdürülen asayiş hizmetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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