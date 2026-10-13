Düzce İl Emniyet Müdürü Ergüder, eylülde başarılı personele belge ve hediye verdi

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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eylül ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve eylül ayında çalışmalarında başarı gösteren personel ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren personele teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ergüder, personeli çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı