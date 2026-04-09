Düzce'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yıldönümü Kutlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıldönümüne özel duygusal bir video hazırlandı. Video 'Vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" notuyla paylaşıldı.

Türk Polis Teşkilatı 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü için Düzce'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından video hazırlandı. Videoda evinde göreve gitmek için hazırlanan bir yunus polisinin kızıyla vedalaşması ve ekip arkadaşları ile buluşarak Düzce Şehitliği önüne gelmesi gösteriliyor. Videoda verilen mesajda ise "Şan ve şerefle görev yapan, aziz milletimizin güvenliği ve huzuru için mücadele eden kahraman Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; fedakarlıklarıyla milletimizin gururu olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı