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Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu

Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık alandan gelen kötü koku üzerine bölgeye giden ekipler, incir ağacına asılı halde bir erkek cesedi buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen orta yaşlardaki kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık alanda bulunan bir erkek cesediyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen kötü kokuyu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İNCİR AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, incir ağacına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Orta yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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