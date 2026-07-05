Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin yeni nesil savaş gemilerinden 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinde gerçekleştirilen silah sistemleri testlerini denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, gemide bulunan nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik seyir füzesi başta olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin testlerini yakından izledi.

STRATEJİK FÜZE VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ TEST EDİLDİ

Denemeler kapsamında stratejik seyir füzesinin yanı sıra topçu sistemleri ateşlenirken, elektronik harp sistemleri ile hedef tespit ve bilgi işleme kabiliyetleri de değerlendirildi.

Testlerin, destroyerde bulunan farklı silah sistemlerinin muharebe koşullarındaki etkinliğini doğrulamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"İKİ AY İÇİNDE GÖREVE BAŞLASIN" TALİMATI

Silah testlerinin ardından Kim Jong-un, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerinin denemelerinin tamamlanmasını ve iki ay içinde Kuzey Kore donanmasında aktif göreve başlamasını istedi.

Kim ayrıca ülkenin caydırıcılık kapasitesini ve muharebe kabiliyetini güçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması talimatını verdi.