Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu
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Gelen Düzce haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu.
Cumhurbaşkanlığı atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Düzce'de Ağustos 2021'de görevlendirmeyle göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmen atandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel