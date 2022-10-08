Düzce haberleri... Düzce Milli Eğitim Müdürü Kırbaç oldu Yerel Haberler Gelen Düzce haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu. DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tamer Kırbaç oldu. Cumhurbaşkanlığı atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Düzce'de Ağustos 2021'de görevlendirmeyle göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmen atandı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel milli eğitim bakanlığı Tamer Kırbaç Düzce Yerel Haberler

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