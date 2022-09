Düzce haberleri... Akçakoca Ziraat Odası Başkanı: "Ferrero Şirketi Devlet Tarafından Denetlenmeli"

Düzce haberi: Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Başaran, Türkiye’de de faaliyet yürüten ve uluslararası fındık tekeli olduğu öne sürülen Ferrero şirketinin denetlenmesini istedi. Başaran, "Bir an önce devletimiz, hükümetimiz, bu firmaya karşı yaptırımlarını ortaya koymalıdır, bu firmayı denetim altına almalıdır, denetlemelidir. Sözde tekel olmadığını iddia ediyor bu firma. Hepimiz canlı şahidiz; fındığın dönüp dolaşıp bu firmada toplandığını hepimiz biliyoruz. 'Bu firma tekel değildir' diyerek yol verilmesini kabul etmiyoruz. Bu firmanın Türkiye üzerine olan baskısını kabul etmiyoruz" dedi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, Ferrero şirketinin Türkiye'deki faaliyetlerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Başaran, "Dünya'nın en büyük alıcısı ve en büyük ihracatçı konumuna gelen firma, bugün piyasada istediği şekilde at koşturuyor. Bir firmanın üstüne bu kadar gücün yüklenmesi, özellikle bu yıl serbest piyasada Ferrero'nun fiyat açıklaması ile ilgili bir beklenti içine giren çiftçinin olması çok düşündürücüdür" diye konuştu. Başaran, şunları söyledi:

"ÜRETİCİLER MAĞDUR OLMUŞTUR"

"Her ne kadar TMO fındık alım fiyatını 'müdahale alım' olarak açıklasa bile piyasada açıklanan rakam oturmuyor. Bunun başlıca sebebi, fındık alımında nazlı alım yapmasıdır. Yani sudan sebeplerle TMO'nun, fındık alım kriterleri içinde olan yabancı madde oranı, nem oranı, tabii ki bunlar aslında çiftçinin sorumluluğunda olan şeylerdir, çiftçilerimiz dikkat etmelidir ama 'çatlak fındık' gibi diğer sebeplerden dolayı çok nazlı alım yapması, açıklanan fiyatın piyasada olumlu olmasını sağlayamıyor. Zaten TMO fındık alımı için nazlı davranacağını duyurmuştu ama bunu fırsat bilen, bugün dünyanın en büyük alıcısı ve en büyük ihracatçı konumuna gelen firma, bugün piyasada istediği şekilde at koşturuyor. Bir firmanın üstüne bu kadar gücün yüklenmesi, özellikle bu yıl serbest piyasada Ferrero'nun fiyat açıklaması ile ilgili bir beklenti içine giren çiftçinin olması çok düşündürücüdür. Yani böyle bir firmanın fiyat açıklamasını beklemek… Özellikle üreticiler burada mağdur olmuştur. Tekelleşmenin ötesine geçip kartelleşmeye geçen bu firma, bu yıl özellikle belli başlı firmalardan alım yapacağını, bazılarından da almayacağını ifade etmekte. Böyle bir ayrımın olması bile o firmanın Türk fındığı üzerindeki niyetini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bir an önce devletimiz, hükümetimiz, bu firmaya karşı yaptırımlarını ortaya koymalıdır, bu firmayı denetim altına almalıdır, denetlemelidir. Sözde tekel olmadığını iddia ediyor bu firma. Hepimiz canlı şahidiz; fındığın dönüp dolaşıp bu firmada toplandığını hepimiz biliyoruz. 'Bu firma tekel değildir' diyerek yol verilmesini kabul etmiyoruz. Bu firmanın Türkiye üzerine olan baskısını kabul etmiyoruz."