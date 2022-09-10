Düzce haber... Düzce'de 13 Okulda 12 Eylül'de Ders Zili Çalmayacak

Gelen Düzce haberlerine göre Düzce'de güçlendirme çalışmaları yetişmediği için 13 okulda 12 Eylül Pazartesi günü ders zili çalmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "13 okulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, en yakın mesafedeki diğer okullarımızda öğrenimlerine devam edecekler, gerektiği durumda ise taşımalı eğitime alınacaklar" denildi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'de güçlendirme çalışmaları yetişmediği için 13 okulda 12 Eylül Pazartesi günü ders zili çalmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "13 okulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, en yakın mesafedeki diğer okullarımızda öğrenimlerine devam edecekler, gerektiği durumda ise taşımalı eğitime alınacaklar" denildi.

Düzce'de 26 ilk ve orta dereci okulda öğrencilerin daha güvenli ve modern ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için başlatılan güçlendirme çalışması 13 okulda tamamlanamadı.

"ÇALIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Düzce'de okullardaki güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Tüm imkanların seferber edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin çok daha güvenli ve modern ortamlarda öğrenim görmeleri adına tüm imkanlarımız seferber edilerek, okullarımızda başlatılan güçlendirme çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı. 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilimizde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tahsis edilen ödeneklerle, Valiliğimiz koordinesinde 26 ilk ve orta dereceli okulumuzda güçlendirme çalışması başlatıldı. 13 okulumuzda tamamlandı ve eğitim öğretime hazır hale getirildi. Yürütülen güçlendirme çalışmaları titizlikle takip edilmektedir. Öğrencilerimiz fiziki ortamları iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş, depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkanına sahip olarak, yeni eğitim öğretim yılına başlayabilmeleri için güçlendirme yapılan okullarımızın bütün bölümlerinde iyileştirme çalışmaları da yapılmaktadır. Teknik aksaklıklar ve elde olmayan nedenlerle sadece birkaç okulumuzda güçlendirme çalışmaları, 12 Eylül tarihine kadar tamamlanamayacağı için okullarımızda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına müdürlüğümüz tarafından kısa süreli tedbirler alınarak, planlama yapılmıştır.

"ÖĞRENCİLER EN YAKIN OKULA GİDECEK"

13 okulun eğitim öğretim yılına yetişmediği belirtilen açıklamada öğrencilerin en yakın okullara gideceği bildirildi. Açıklamada şu okullara yer verildi:

"Güçlendirme çalışmaları devam eden 13 okulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, en yakın mesafedeki diğer okullarımızda öğrenimlerine devam edecekler, gerektiği durumda ise taşımalı eğitime alınacaklar. Herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçilecek şekilde büyük bir özen ve hassasiyet gösterilerek, öğrencilerimizin ve velilerimizin yararı düşünülerek hazırlanan plan doğrultusunda; Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atatürk Ortaokulu'na (Tam Gün Eğitim), Konuralp Anadolu Lisesi Beyciler Ortaokulu'na (Tam Gün Eğitim), Düzce Fen Lisesi Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'na (Tam Gün Eğitim), Beyköy Ortaokulu Beyköy İmam Hatip Ortaokuluna (Tam Gün Eğitim), Pakmaya İlkokulu Öztermiyeci Ortaokulu'na, Aziziye İlkokulu/Ortaokulu Necmi Hoşver Ortaokulu'na, Çakırlar İlkokulu/Ortaokulu Perihan Tulan İlkokulu/Ortaokulu'na, İstilli Ortaokulu Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu'na, Akçakoca Nene Hatun MTAL Akçakoca Atatürk Ortaokulu'na, Çilimli Esenli İlkokulu Çilimli Yenivakıf İlkokulu'na, Gölyaka Hacıyakup İlkokulu Gölyaka HSB Yeni Yaşam İlkokulu'na, Yığılca Aksaklar ve Kırık İlkokulu Yığılca İmam Hatip Lisesi'ne taşınarak, öğrenim görmeye devam edecek. Güçlendirme inşaatlarının tamamlanmasının ardından, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yenilenmiş okullarına geri dönecekler."