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6 Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne Terfi Etti

6 Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne Terfi Etti
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İçişleri Bakanlığı onayıyla 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden 6 Emniyet Müdür Yardımcısı, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından makamında kabul edildi. Ziyarette Aytaç Tefek, Selçuk Yağcı, Erol Türkyılmaz, Eren Öztürk, Ali Bayram Derman ve Fatih Ünsal yer aldı. Ergüder, terfi edenlere yeni görevlerinde başarılar diledi.

İçişleri Bakanlığı onayıyla 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden 6 Emniyet Müdür Yardımcısı, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından makamında kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı onayıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Emniyet Müdür Yardımcıları, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen kabulde, terfi eden Aytaç Tefek, Selçuk Yağcı, Erol Türkyılmaz, Eren Öztürk, Ali Bayram Derman ve Fatih Ünsal yer aldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yeni rütbelerine terfi eden emniyet müdür yardımcılarını makamında kabul ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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