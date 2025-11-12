Düzce Depremi'nin 26. Yılında Güvenli Yapı Vurgusu

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 26. yıl dönümünde, kentteki inşaat sektörü temsilcilerinden "güvenli yapı" mesajı öne çıktı. Yekta İnşaat'ın sahibi Metin Şişman, doğru malzeme kullanımı, yönetmeliklere uyum ve nitelikli işçiliğin önemine dikkati çekerek, "Şimdiye kadar Düzce'de meydana gelen doğal afetlerde yaptığımız yapıların zarar görmemiş olması, ne kadar doğru çalıştığımızın bir işaretidir" dedi.

Kaynaşlı ilçe merkezli 7,2 büyüklüğündeki, 845 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 678 kişinin yaralandığı depremin üzerinden 26 yıl geçti ancak acılar hala tazeliğini koruyor. Yekta İnşaat'ın sahibi Metin Şişman, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 26. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, depremlerin Türkiye'nin acı bir gerçeği olduğunu belirtti. Depremin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Şişman, 12 Kasım depreminde ve meydana gelen diğer afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

"İnsanlarımız depremlerden zarar görmesin diye çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Depremlerle yaşamak zorunda olunduğunu vurgulayan Şişman, "Depremler maalesef ülkemizin acı gerçeği, bu gerçekle yaşamak zorundayız. Biz de inşaat firmaları olarak insanlarımız depremlerden zarar görmesin, daha güvenli evlerde otursunlar diye çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Yapıların zarar görmemiş olması, ne kadar doğru çalıştığımızın bir işaretidir"

Açıklamasında, binaların güncellenen inşaat yönetmelikleriyle daha güvenli hale geldiğine işaret eden Metin Şişman, doğru malzeme kullanımı, yönetmeliklere uyum ve nitelikli işçiliğin önemine değindi. Şişman, şirket olarak afetlere hazır konutlar inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Düzce'de meydana gelen doğal afetlerde yaptığımız yapıların zarar görmemiş olması, ne kadar doğru çalıştığımızın bir işaretidir. Hem kullandığımız malzeme olarak hem sık sık güncellenen yapı yönetmeliklerine uygunluğumuz hem de işçilerimizin kalifiyesiyle afetlere hazır, özellikle depremlere hazır konutlar inşa etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda malzemenin en kalitelisine, yönetmeliklerin izin verdiği ölçütlerin çok daha üstünde malzemeler kullanarak yapılar inşa ediyoruz. Amacımız, insanlarımız aileleriyle, çocuklarıyla huzur içerisinde güvenli evlerde oturmaları." - DÜZCE