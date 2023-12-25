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Düzce'den umreciler dualarla uğurlandı

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Düzce'den kutsal topraklara giden umreciler dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi, dualarla yolcu edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den kutsal topraklara giden umreciler dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi, dualarla yolcu edildi. Cedidiye Camisi'nde düzenlenen uğurlama programda Müftü Osman Aydın konuya dair konuşma yaptı. Konuşmanın ardından dua yapıldı, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Düzce Hac Yerel Dünya Güncel Haberler

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