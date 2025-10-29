Haberler

Düzce'de Vali Korumasından Miniklere Yağmurda Şefkat

Düzce'de Vali Korumasından Miniklere Yağmurda Şefkat
Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreninde, vali koruması Polis Memuru Sertan Seval, yağmur altında minikleri şemsiyesiyle korudu. Vali Selçuk Aslan, bu jesti sosyal medyada paylaşarak Türk polisinin merhametini vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni sırasında yağan yağmurda vali koruması Polis Memuru Sertan Seval şemsiyesini törene katılan miniklerin üzerine tutarak yağmurdan korudu. Vali Aslan fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü; "Türk polisi vicdan, merhamet ve adalet sahibidir."

Tüm Yurtta olduğu gibi Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar sırasında objektiflere yansıyan bir fotoğrafı Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabında paylaştı. Aslan, "Türk polisi vicdan, merhamet ve adalet sahibidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk törenimizde yağmur vardı; yağmura rağmen coşku ve gururun hakim olduğu törende, içimizi ısıtan bir detay objektiflerine yansımış. Programı izleyen çocukların ıslanmaması için koruma polisimiz Sertan Seval, şemsiyesini miniklerin üzerine tutarak onları yağmurdan koruyor. Soğuk havada sıcak bir tebessümle hafızalarımıza kazınan bu an; takdirle karşıladığımız, Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına yakışır bir duyarlılık örneği oldu" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

