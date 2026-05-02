Düzce'de su verimliliği toplantısı düzenlendi

Düzce'de su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla "Su Verimliliği Belgeleri Başvurularına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Düzce Valiliği Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, suyun stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, su verimliliğinin sağlanmasının hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı ise iklim değişikliği, artan su talebi ve kuraklık risklerinin su yönetimini daha da önemli hale getirdiğini belirterek, su verimliliğinin tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasının bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Şanlı, yürürlüğe giren Su Verimliliği Yönetmeliğiyle birlikte suyun temininden kullanımına kadar tüm süreçlerin daha etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Erdem Eroğlu tarafından teknik sunum gerçekleştirildi. Sunumda; 27 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren su verimliliği yönetmeliği, su verimliliği sisteminin kurulumu, belgelendirme süreçleri ve başvuru esasları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Sunumda ayrıca; su verimliliği belgelendirme sisteminin Mavi, Yeşil ve Turkuaz olmak üzere üç seviyeden oluştuğu, yükümlü kurum ve kuruluşların öncelikle Mavi Belge almakla sorumlu olduğu, ardından belirlenen süreler içerisinde Yeşil Belgeye geçiş yapmaları gerektiği ifade edildi. Su verimliliği sisteminin kurulması kapsamında; mevcut durum analizi, hedef belirleme, planlama, eğitim faaliyetleri ve su verimli ekipman kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı.

Toplantıda ayrıca; 50 ve üzeri çalışanı bulunan kamu kurumları ve sanayi kuruluşları başta olmak üzere belirli kapasite ve büyüklüğe sahip eğitim, sağlık, turizm ve ticari yapıların su verimliliği belgesi alma yükümlülüğü bulunduğu, isteyen kurum ve kuruluşların ise gönüllü olarak bu sürece dahil olabileceği ifade edildi.

Gerçekleştirilen toplantı ile il genelinde su verimliliği bilincinin artırılması, ilgili paydaşların mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı