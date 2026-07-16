Haberler

Düzce Valisi Makas'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Birlik Mesajı

Düzce Valisi Makas'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Birlik Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemi dile getirildi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce'de anlamlı bir program gerçekleştirildi. Program kapsamında şehit aileleri, 15 Temmuz gazileri, kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Vali Mehmet Makas, milletin bağımsızlığı ve demokrasi uğruna verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Buluşmada şehitlerin emaneti olan ailelerin ve gazilerin her zaman baş tacı olduğu ifade edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler rahmetle anılırken, gazilere minnet duyguları dile getirildi. Katılımcılar, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması adına 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
ABD, Suudi Arabistan ile Kuveyt'e silah satacak

ABD, Orta Doğu'da iki ülkeye silah satacak
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç