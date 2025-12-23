Haberler

Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek

Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek
Güncelleme:
Düzce Aziziye İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, 380 öğrenci sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı gibi konularda eğitimler verildi, fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Aziziye İlkokulunda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği, Merkez Aziziye İlkokulunda gerçekleştirildi. Çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla düzenlenen programa; sağlık yöneticilerimiz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulda eğitim gören 380 öğrencinin katıldığı etkinlik programında öğrencilere; aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru fırçalama teknikleri, zararlı gıdalar ve sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hareketli yaşamın faydaları gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri tanıtıldı; okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilendi.

Öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli aktivitelerle sağlık konularında bilinçlendirildi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla da fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
