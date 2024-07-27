Düzce'de Sağanak Yağış Altında Vatandaşlar Serinlemeye Çalıştı

Düzce'de etkili olan sağanak yağış aniden bastırınca, yağmur altında bazı vatandaşlar oynayarak serinlediler.

Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı vatandaşlar tente altlarına girerek sağanaktan kaçarken, bazı kişiler ise yağışın altında oyun oynayarak serinlemeye çalıştı. 5 dakika boyunca şiddetli yağış sebebiyle işletmelerine su girmesini istemeyen esnaf ise taşkınla mücadele etti. - DÜZCE