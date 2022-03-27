Düzce'de Ramazan ayında yapılacak yardımlar görüşüldü - Haberler

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Düzce'de Ramazan ayında yapılacak yardımlar görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce'de Ramazan ayında yapılacak yardımlar görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimi ile bir araya gelerek, Ramazan ayında yapılması planlanan yardımları görüştü.

AYDIN (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimi ile bir araya gelerek, Ramazan ayında yapılması planlanan yardımları görüştü.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimi, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Atay, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Görüşmede; Ramazan ayında Düzce'de yapılacak yardımlar da konuşuldu. Ramazan ayında yapılması planlanan yardımlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Aydın, Vali Atay'a desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

Düzce'de Ramazan ayında yapılacak yardımlar görüşüldü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil Aydın, Kızılay, Aydın, Düzce, Yerel, Haberler

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