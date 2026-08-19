Düzce'ye PET-CT Yatırımı Son Aşamada

Düzce'nin sağlık altyapısını güçlendirecek yaklaşık PET-CT yatırımı kapsamında önemli bir aşamaya geçildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi bünyesinde kurulan PET-CT biriminde çalışmalar hızla devam ederken, cihazın kurulum süreci de devam ediyor.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi bünyesinde oluşturulan PET-CT biriminde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Makas, birimin kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi için sürdürülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

PET-CT için özel alanlar hazırlanıyor

Hastanede PET-CT cihazının hizmet vereceği alanın teknik ve fiziki hazırlıkları sürdürülüyor. Cihaz odasının yanı sıra teknik odalar, enjeksiyon alanları, sıcak oda ve atık odası gibi özel bölümlerin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Radyasyon güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla ilgili alanlarda özel beton, kurşun levha ve kurşun cam gibi koruyucu uygulamalar kullanılıyor. Teknik altyapının tamamlanmasının ardından PET-CT cihazının hastalara hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

Kanser teşhisinde önemli katkı sağlayacak

İleri teknolojiye sahip PET-CT cihazı, vücuttaki hücrelerin hem anatomik hem de metabolik özelliklerinin aynı anda görüntülenmesine imkan sağlıyor. Özellikle kanser hastalıklarının teşhis, evrelendirme ve tedavi sürecinin değerlendirilmesinde önemli bir rol üstlenen cihaz, Düzce'nin sağlık hizmetleri kapasitesine önemli katkı sunacak. PET-CT ünitesinin faaliyete geçmesiyle birlikte Düzce'de yaşayan hastaların ileri görüntüleme işlemleri için başka illere sevk edilme ve şehir dışına gitme ihtiyacı önemli ölçüde azalacak.

Vali Makas'tan hastalara geçmiş olsun dileği

İncelemeleri sırasında PET-CT biriminin Düzce'ye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Vali Mehmet Makas, cihazın hastalara şifa vesilesi olması temennisinde bulundu. Makas, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı