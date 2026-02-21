Otomotiv kalite yönetim sistemi eğitimi gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yürütmekte olduğu Otomotiv Sanayi Sektörü Atılım Kümesi Projesi kapsamında katılımcı firmalara yönelik otomotiv kalite yönetim sistemi eğitimi verildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen Makine Mühendisi, Bilim Uzmanı Yılmaz Öztürk tarafından verilen otomotiv kalite yönetim sistemi eğitimi 3 gün sürdü. Eğitimde sisteminin temel ilkeleri, standardizasyon için gerekli şartlar ve sertifikasyonla ilgili bilgiler verildi.

Programın son gününde DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık eğitim programını ziyaret ederek bu önemli eğitime katılmalarından dolayı firma temsilcilerine teşekkür etti.

Program katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı