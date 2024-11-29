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Düzce'de Okul Çağı Çocuklarına İşitme Tarama Programı Başladı

Düzce'de Okul Çağı Çocuklarına İşitme Tarama Programı Başladı
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Düzce'de Tepeköy İlkokulu'nda yapılan işitme taraması, çocukların sağlık sorunlarının erken tanınması ve tedavi edilmesi amacıyla başlatıldı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, programın çocukların okul başarısını olumsuz etkilemesini önlemeyi hedeflediğini açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul çağı çocuklarında işitme tarama programı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünce Tepeköy İlkokulunda eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine yapılan işitme taraması ile başladı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, tarama programı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütüldüğünü belirterek okul çağı işitme tarama program kapsamında ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin tarama kapsamına alındığını, işitme sadece bebeklik döneminde değil, çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları, enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşenlerindendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. İşitme ve tarama programı sonucunda işitme kaybı şüphesi olan çocuklar, ilimizde görev yapan kulak burun boğaz uzmanlarına randevuları alınarak yönlendiriliyor ve gerekli tedavi ve takipleri yapılıyor. İleri tetkik ve tedavi gerektiren olgular ise kulak burun boğaz uzmanları tarafından, Yenidoğan İşitme Tarama Programında da üst basamak olan referans merkezlerine yönlendiriliyor" dedi.

İşitme tarama programıyla amaçlarının çocukların, tarama testleri ile erken dönemde tespit ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerinin yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamanın yanı sıra sağlıklı bir nesil oluşturulmasının amaçlandığını belirten Yasin Yılmaz, birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Okul Çağı işitme ve Tarama programına Düzce merkez ve ilçelerinle devam edileceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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